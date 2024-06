Lotus s'associe avec son concurrent Mondelez pour se développer sur le marché indien

Sous cette appellation, le spéculoos s'est fait plus qu'un nom sur la scène internationale puisqu'il figure désormais parmi les cinq marques de biscuits les plus populaires au monde, ce classement restant dominé par Oreo, produit par Mondelez.

Selon les termes de l'accord dévoilé jeudi, Mondelez fabriquera, commercialisera, distribuera et vendra la marque Biscoff en Inde. "Lotus Bakeries vise à obtenir une visibilité et une croissance des ventes significatives sur ce marché à fort potentiel, tandis que Mondelez s'appuiera sur sa présence déjà solide dans le commerce traditionnel et moderne pour étendre son offre de biscuits dans des segments haut de gamme très prisés", expliquent les deux sociétés.

Ce rapprochement va permettre aux deux acteurs de développer des produits associant deux marques phares, comme du chocolat Milka avec du spéculoos Biscoff, par exemple. Les premiers produits "co-brandés" devraient être lancés début 2025.