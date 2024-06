New York suspend sine die l'ouverture attendue d'un péage urbain

Très critiqué, le projet porté entre autres par Mme Hochul, avait fait l'objet de recours administratifs par des associations de taxis et VTC ainsi que par l'Etat voisin, le New Jersey.

Elle n'a pas donné plus d'explications mais son discours portait sur le coût de la vie à New York, l'une des villes les plus chères de la planète.

Le projet, qui aurait pu rapporter un milliard de dollars par an, prévoyait plusieurs exceptions et des réductions pour les New-Yorkais les plus précaires et les véhicules devant passer sous les portiques des péages plus de dix fois par mois.