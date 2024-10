TotalEnergies veut continuer de produire plus de pétrole et de gaz jusqu'en 2030

Devant un parterre d'investisseurs à New York, le géant pétrogazier français TotalEnergies a annoncé qu'il comptait encore augmenter sa production de pétrole et de gaz jusqu'en 2030, malgré le consensus scientifique qui presse le monde d'accélérer la sortie des énergies fossiles.

C'est plus que l'objectif jusqu'ici affiché de 2 à 3% par an jusqu'en 2028. Cette hausse tient au lancement en 2024 de six projets pétrogaziers (deux au Brésil, Suriname, Angola, Oman, Nigeria) permettant "de rehausser et d'étendre cet objectif à 2030". Cette croissance sera même "supérieure à 3%" "sur les deux prochaines années 2025 et 2026", selon un communiqué.

Le groupe a tenté de rassurer les investisseurs sur ses fondamentaux: il a relevé sa prévision de croissance de la production d'hydrocarbures à environ 3% par an jusqu'en 2030, "principalement" du gaz liquéfié (GNL), ce gaz transporté par bateau très convoité en Asie et des Européens qui ont cherché depuis la guerre en Ukraine à compenser la baisse drastique des livraisons russes terrestres.

"La réalité est que la demande de pétrole augmente, d'un peu moins de 1 million de barils par jour" et "pour l'instant, nous ne voyons pas d'impact réel de la pénétration des technologies bas carbone", a-t-il plaidé. L'OPEC voit la demande de pétrole significativement augmenter de 17% de 2023 à 2050, à rebours des efforts requis pour limiter le réchauffement planétaire et des prévisions de l'Agence internationale de l'énergie qui entrevoit un pic de la demande pour toutes les énergies fossiles - pétrole, gaz et charbon - "dans les prochaines années" de la décennie en cours.

- TotalEnergies veut rester à Paris -

Au lendemain du lancement au Suriname d'un mégaprojet pétrolier à plus de 10 milliards de dollars, le PDG, sous le feu des critiques des associations de défense du climat, a conforté sa stratégie, avec les regards tournés vers l'Asie : continuer de produire plus de pétrole à bas coûts et du gaz, et développer l'électricité renouvelable (éolienne et solaire) flexible, c'est-à-dire relayée par des batteries ou des centrales à gaz pour pallier leur intermittence. En électricité, il vise un objectif de plus de 100 TWh de production en 2030 à 70% renouvelable et à 30% à partir de centrales à gaz, une énergie fossile qui alimente le réchauffement climatique mais dans une moindre mesure que charbon et pétrole.

L'enjeu est désormais de se protéger des fortes baisses de prix avec notamment un pétrole descendu sous la barre des 70 dollars le mois dernier (même s'il est remonté du fait des tensions au Proche-Orient).