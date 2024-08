Un BEL 20 sans conviction

Dix éléments du BEL 20 étaient en baisse en fin de journée. Galapagos (22,40) et UCB (153,85) étaient en tête de ces reculs, de respectivement 2,52 et 2,38%. Solvay (30,59) et Syensqo (68,39) perdaient de même 1,83 et 1,70%. A contrario, arGEN-X (488,50) s'appréciait de 0,35%.

AB InBev (55,20) et KBC (66,58) reperdaient 0,47 et 0,21%, alors qu'Ageas (42,38) gagnait 0,33%. D'Ieteren (206,00) était finalement inchangée, tandis qu'Elia (93,85) perdait 1,42%. Les immobilières WDP (24,34) et Cofinimmo (61,05) reculaient de 0,57% chacune.

Hyloris (5,72) se distinguait par ailleurs en bondissant de 47,4% après l'annonce d'un résultat positif dans une étude clinique. Celyad (0,2505) et Sequana Medical (1,005) valaient 6,6 et 3,4% de plus que vendredi alors qu'Onward Medical (4,80) abandonnait 2%

Tubize (114,20) et Cenergy (10,38) étaient négatives de 2,4 et 2,8%, tandis que Roularta (10,50) et Ontex (8,71) reperdaient 2,8 et 1,6%. Van de Velde (31,30) et Jensen (43,40) bondissaient par contre de 4,5 et 3,1%, en compagnie de Kinepolis (38,70) et Agfa-Gevaert (1,126), en hausse de 3,7 et 2,3%. Proximus (6,405) et Ekopak (16,55) progressaient de 2,1 et 1,5%, EVS (30,00) et Unifiedpost (3,20) de 1,3 et 1,6%