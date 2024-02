Un chiffre d'affaires en baisse mais un bénéfice plus que doublé pour PepsiCo

Les revenus ressortent à 27,8 milliards de dollars, en contraction de 0,5% sur un an et en deçà des 28,3 milliards projetés par les analystes.

Le groupe de Purchase (État de New York) a particulièrement souffert sur la marque Quaker (céréales et barres énergétiques) aux États-Unis (-16%), affectée par d'importants rappels pour cause de possible contamination à la salmonelle.