Angleterre: les jeunes médecins à nouveau en grève en pleine campagne des législatives

La BMA a également révélé avoir commencé à discuter avec le parti travailliste, qui caracole en tête dans les sondages et devrait former sauf surprise le prochain gouvernement britannique.

Wes Streeting, qui deviendrait ministre de la Santé en cas d'élection du Labour, a promis d'ouvrir des négociations dès le lendemain de l'élection si son parti est victorieux le 4 juillet.

Les "junior doctors", qui constituent près de la moitié des médecins en Angleterre, ont débuté leur mouvement il y a plus d'un an et demi. Ils ont observé en janvier leur plus longue grève de l'histoire du NHS, avec six jours consécutifs de débrayage.