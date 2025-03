Collision entre un cargo et un pétrolier dans la Mer du Nord: doit-on craindre une marée noire en Belgique?

A ce jour, le risque de pollution d'hydrocarbures par voie aérienne jusqu'en Belgique semble écarté. "Il n'y a pas de danger immédiat pour que les fumées arrivent en Belgique parce qu'on a calculé les trajectoires et ça démontre que ces particules partent plutôt vers l'Angleterre et la Bretagne et non pas sur la Belgique", rassure David Dehenauw chef du bureau du temps à l'IRM.

Il est difficile, pour le moment, d'élaborer un scénario sur une potentielle pollution marine. L'apparition d'une marée noire est très peu probable. "Pas dans l'immédiat parce que ça prend un certain temps, c'est aussi fort dilué à ce moment-là quand ça arrive en Belgique", poursuit David Dehenaux. "Et les courants de surface, ça part un peu dans tous les sens quand on a une marée basse, les courants sont d'une autre direction que quand on a une marée haute. Donc pour l'instant, non."

"On a déjà effectué quelques simulations de modèles, des modèles oceanographiques qu'on gère ici à l'Institut et on peut dire qu'il est très peu probable que la pollution flottante va atteindre les eaux belges", ajoute Kelle Moreau, biologiste marin à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. "Le kérosène se sera certainement évaporé bien avant."

Trop tôt?

Greenpeace indique qu'il est trop tôt pour évaluer l'ampleur des dommages causés à l'environnement.

Plusieurs collisions ont été rapportées ces dix dernières années en mer du Nord. La plus connue chez nous est celle de 2015 lorsque le Flinterstar avait coulé après une collision avec un tankeur à huit kilomètres au large du littoral belge.