Échange de prisonniers: Biden condamne des "procès spectacles" en Russie

"Les autorités russes les ont arrêtés, et condamnés lors de procès spectacles à de longues peines de prison sans aucune raison légitime", a dénoncé le président américain. Les trois citoyens américains libérés ont pu parler au téléphone avec leurs familles, a-t-il précisé.

Lors de ce point presse à la Maison Blanche, Joe Biden a également salué les "décisions courageuses et audacieuses" des alliés des États-Unis. Il a particulièrement loué le rôle de l'Allemagne et de la Turquie pour aboutir à cet échange de 26 personnes, dont deux mineurs, et qui a concerné, outre les États-Unis et la Russie, la Pologne, la Slovénie, la Norvège et le Bélarus.