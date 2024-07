Feu vert de la Commission européenne au rachat de Staci par bpost

Début avril dernier, l'entreprise postale belge avait annoncé avoir signé un accord en vue de l'acquisition (à 100%) de Staci pour la somme d'1,3 milliard d'euros. "Cette transaction (...) facilitera les synergies, étoffera notre portefeuille et s'harmonisera avec nos capacités existantes", avait alors défendu son CEO Chris Peeters. Il avait affirmé que l'opération était en outre "porteuse de croissance, d'emplois durables et de création de valeur pérenne".

L'entreprise française Staci est spécialisée dans la logistique sur mesure et la distribution multicanale pour entreprises. Ses clients sont notamment actifs dans les secteurs de la beauté et la santé, les télécommunications, le commerce de détail, l'alimentation et les boissons, ... Elle compte plus de 80 entrepôts en Asie, au Benelux, en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et emploie 3.500 personnes. L'an dernier, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 771 millions d'euros.