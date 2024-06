Hristijan Mickoski devient Premier ministre de la Macédoine du Nord

Le Parlement de Macédoine du Nord a élu le président du Parti démocratique pour l'unité nationale macédonienne (VMRO-DPMNE), Hristijan Mickoski, au poste de Premier ministre. Le site d'information vesti.mk rapporte que 77 députés ont voté pour M. Mickoski, 22 contre lui. Vingt et un autres étaient absents lors du vote.

Bien qu'il soit arrivé largement en tête des élections législatives du 8 mai, le VMRO-DPMNE ne dispose que d'une faible majorité au Parlement. M. Mickoski a donc formé une coalition avec VLEN, le groupe de partis de la minorité albanaise, et le petit parti libéral ZNAM. Les nationalistes disposent de 15 postes ministériels, VLEN de six et ZNAM de deux.

Le nouveau gouvernement remplace les sociaux-démocrates du SDSM, qui ont été au pouvoir pendant sept ans. Les Macédoniens du Nord ont tourné le dos aux sociaux-démocrates, les accusant de mauvaise gouvernance et de mauvaise gestion.