Mario Draghi appelle l'Europe à booster sa productivité et à mutualiser des emprunts

L'Europe doit impérativement réduire l'écart économique qui s'est creusé avec les États-Unis et améliorer sa productivité, a averti lundi Mario Draghi. Il présentait à Bruxelles son rapport très attendu sur l'avenir de la compétitivité européenne. Pour financer ce "défi existentiel", il suggère de recourir à des emprunts européens communs.

L'UE souhaite devenir un leader technologique, prendre ses responsabilités climatiques, rester un acteur indépendant sur la scène internationale et financer son modèle social. Mais si l'Europe ne devient pas plus productive, elle devra revoir ses ambitions à la baisse et faire des choix, estime Mario Draghi dans son rapport.

L'Italien appelle à combler le retard technologique qui s'est creusé avec les États-Unis. "L'Europe doit devenir un lieu où l'innovation prospère", a affirmé l'ancien président de la Banque centrale européenne lors d'une conférence de presse. Depuis 2008, près d'un tiers des start-ups valorisées à plus d'un milliard ont quitté l'Europe pour les États-Unis, a-t-il regretté.