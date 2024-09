Trois hommes inculpés pour tentative de chantage de la famille Schumacher

Les trois hommes sont tous originaires de Wuppertal (ouest). Un ancien agent de sécurité au service de la famille de Michael Schumacher aurait fourni des informations privées aux deux autres suspects, un père et son fils. Deux disques durs et quatre clés USB contenant des vidéos et photos, enregistrées après le grave accident du légendaire pilote en 2013, auraient ainsi été échangées à prix d'or.

Le père et le fils avaient ensuite averti la famille Schumacher qu'ils étaient en possession de ces données privées. Ils exigeaient 15 millions d'euros faute de quoi ils les diffuseraient sur le "dark web", la partie clandestine d'internet.