Un chef de gang albanais évadé d'une prison italienne mis en examen en France pour… des cambriolages en Belgique

Six membres présumés d'un réseau criminel albanais, dont son chef, ont été mis en examen en France pour une cinquantaine de cambriolages de résidences de luxe et de personnalités publiques, en France, mais aussi en Belgique. La gendarmerie nationale française l'annonce ce dimanche.

Les suspects sont soupçonnés d'avoir volé pour plus d'un million d'euros de biens. Les interpellations ont eu lieu en deux vagues: deux personnes ont été arrêtées le 20 janvier au Luxembourg, sur base de mandats d'arrêt européens délivrés par un tribunal de Reims.

Il était visé par une notice rouge d'Interpol. Il a été identifié grâce à son ADN, relevé sur plus de 30 lieux de cambriolages commis entre juin 2022 et septembre 2024, "pour l'essentiel dans la région Grand Est" et dans la région parisienne.

Les saisies effectuées lors des différentes perquisitions sont estimées à plus de 650.000 euros, dont "des bijoux volés, des montres de très grande valeur, des articles de maroquinerie de luxe (...), du numéraire et des véhicules", toujours selon la gendarmerie.

"Au total, plus de 49 cambriolages peuvent leur être imputés pour un préjudice dépassant le million d'euros". Selon une source proche de l'enquête, les victimes sont notamment des chefs d'entreprises des environs de Reims et des joueurs de football.