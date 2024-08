Un réseau de passeurs de migrants algériens et syriens démantelé en Espagne: ils réclamaient des sommes "pouvant aller jusqu'à 20.000 euros"

La police espagnole a annoncé vendredi avoir démantelé un réseau de passeurs qui a introduit un millier de migrants algériens et syriens en Espagne depuis l'Algérie, avant de les emmener dans d'autres pays d'Europe, en leur faisant payer jusqu'à 20.000 euros par personne.

Le réseau criminel est responsable de "l'entrée illégale dans notre pays, grâce à des embarcations rapides affrétées depuis l'Algérie, de plus de 750 migrants d'origine syrienne et de plus de 250 migrants d'origine algérienne", a indiqué la police dans un communiqué.

L'opération, à laquelle a pris part l'agence Europol, a donné lieu à l'arrestation de 21 personnes dans la région de Madrid, en Andalousie (sud) où arrivaient les bateaux et dans le Pays Basque (nord) à la frontière avec la France.