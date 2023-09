Une collision entre un train et une locomotive fait plusieurs blessés en Écosse

Plusieurs personnes ont été blessées vendredi lors de la collision d'une vieille locomotive à vapeur et d'un train dans une gare du nord de l'Écosse, a indiqué la police écossaise.

"A environ 19H00, vendredi (...) nous avons reçu le signalement d'une collision entre deux trains à la gare d'Aviemore" dans la région des Highlands, a indiqué un porte-parole de la police. Deux personnes ont été transportées dans un hôpital voisin et "un certain nombre d'autres passagers sont traités sur place", a-t-il ajouté. Le National Railway Museum a indiqué sur X que "la locomotive à vapeur Flying Scotsman a été impliquée dans l'incident de manœuvre à la gare d'Aviemore".

Le Flying Scotsman est une locomotive centenaire restaurée l'an dernier et qui a été la première à atteindre 100 miles par heure (environ 160 km/h). L'accident se serait produit sur une "voie (ferrée) privée à côté de la voie principale", selon un message publié par la compagnie ferroviaire ScotRail sur X (ex-Twitter) pour prévenir ses clients que la circulation était perturbée. Selon le quotidien écossais The Scotsman, la collision s'est produite lorsque la locomotive effectuait une manœuvre pour être raccrochée aux wagons du Royal Scotsman, un train de luxe propriété du groupe hôtelier et de loisirs Belmond. Un porte-parole de Belmond cité par le journal a qualifié la collision de "légère".