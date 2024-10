Volodymyr Zelensky présente son "plan de victoire" au Conseil européen

L'entrevue de Zelensky avec les leaders européens permettra aussi d'aborder les 35 milliards d'aide européenne, promis par les Vingt-sept en juin, qui doivent être fournis grâce aux profits exceptionnels dégagés par les avoirs russes gelés en Europe.

"Il faut trouver le mécanisme adéquat qui permettra d'amener cet argent le plus vite possible", a souligné le président ukrainien. La défense aérienne et le soutien financier pour aider la production nationale d'armes sont les besoins les plus urgents.

L'Ukraine est soutenue par l'UE depuis le début de l'invasion russe dans le pays en février 2022. Mais la Hongrie, la voix la moins critique envers Moscou, bloque l'aide européenne.