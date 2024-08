"C'est inhumain": Hiromi Rollin affirme que les enfants d'Alain Delon ne lui ont pas permis de dire au revoir à l'acteur

Elle évoque notamment sa tristesse de ne pas avoir pu dire au revoir à l'acteur. "Ses enfants ne m'ont même pas permis de lui dire 'Au revoir', c'est inhumain"," se plaint-elle. "Il souhaitait me voir"

Pour rappel, Hiromi Rollin a été accusée par les enfants de Delon de harcèlement moral. À ce sujet, elle explique avoir été "injustement, brutalement et violemment" séparée de l'acteur au mois de juillet 2023.

De son côté, l'avocat des enfants expliquait qu'elle n'a eu "cesse d'isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces".

Alors que l'état de santé de l'acteur se dégradait au fil des années, elle se défend en expliquant : "Pour Alain, le traitement marchait très bien. Il était heureux avec moi et en forme le 5 juillet 2023. Je suis révoltée et désolée pour Alain que son traitement ait été arrêté il y a un an", peut-on lire dans Le Figaro.