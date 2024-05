La Défense et Sodexo s'associent pour employer des adultes vulnérables

La Défense, Sodexo et différents partenaires se sont associés pour permettre à de jeunes adultes vulnérables de s'insérer sur le marché de l'emploi via le programme Reboot4You. Lundi dernier, neuf jeunes adultes sans emploi ont entamé une formation en tant qu'aide de cuisine chez Sodexo.

La Défense a établi un partenariat avec Sodexo, Constructiv, Agoria, Federgon, Mobia et le Fonds social transport et logistique afin de permettre aux adultes vulnérables de suivre une formation pour devenir aide en cuisine, chauffeur ou employé dans le secteur de la logistique. La formation est remboursée par la Défense.

Les neuf aide-cuisiniers qui ont commencé le 17 mai ont reçu une formation pour les techniques de découpe et de cuisson et une formation théorique pour la sécurité dans la cuisine, la sécurité alimentaire ou d'autres aspects dans le domaine de la cuisine. À l'issue de leur dernier examen, les élèves reçoivent une attestation qui leur permet de travailler à la Défense ou dans le secteur privé.

"Ça me fait plaisir de voir que bon nombre de jeunes ont suivi la formation chez Sodexo. (...) Grâce à la collaboration avec Sodexo et les partenaires, ces jeunes sont prêts à intégrer le marché de l'emploi à l'issue de la formation", a indiqué la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. "La collaboration entre la Défense, Reboot4You et les partenaires démontre le rôle social que la Défense peut remplir en tant qu'acteur central dans la société."