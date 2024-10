L'agence de notation Fitch maintient la note de la France, mais la place sous perspective négative

L'agence de notation Fitch a maintenu la note de la France vendredi, mais en la plaçant sous "perspective négative", au lendemain de la présentation du projet de budget 2025 qui prévoit un effort de "60 milliards d'euros" selon le gouvernement pour contenir l'envolée du déficit public.

Le ministre de l'Economie et des Finances Antoine Armand a réagi aussitôt vendredi soir, en disant "prendre acte" de la décision de Fitch. Il a toutefois ajouté que "l'agence souligne la force de notre économie, vaste et diversifiée, l'efficacité de nos institutions et notre historique de stabilité macro-financière".