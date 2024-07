Sprint final pour la course au perchoir, la gauche s'accorde sur Chassaigne

Après de longues tractations, les quatre groupes du Nouveau Front populaire, arrivé en tête des législatives anticipées, ont mis un terme provisoire à leurs divisions en désignant André Chassaigne, âgé de 74 ans et député depuis 22 ans, comme leur candidat commun pour la présidence de l'Assemblée.

"On a travaillé dans un état d’esprit constructif, respectueux, d’écoute", a assuré le socialiste Boris Vallaud. "On a acquis la conviction que nous avions dans la personne d’André Chassaigne ce candidat qui pouvait avoir l'ensemble de nos visages, de nos cultures, et de nos qualités", a-t-il plaidé.

"Elu de la ruralité", M. Chassaigne a de son côté insisté pour une "forme de pacification" dans une France "abîmée", alors que les alliés de LFI ont souvent été critiqués pour leur attitude dans l'hémicycle.

A moins de 24 heures d'une élection incertaine prévue jeudi à partir de 15H00, André Chassaigne s'ajoute à la liste des autres prétendants: la sortante Yaël Braun-Pivet, l'indépendant centriste Charles de Courson, Annie Genevard pour Les Républicains, Naïma Moutchou pour Horizons et le RN Sébastien Chenu.