Thierry Lhermitte dévoile la dernière blague du Splendid lors des obsèques de Michel Blanc: "Il aurait beaucoup ri"

Michel Blanc, membre emblématique de la troupe du Splendid, est décédé le 3 octobre à l’âge de 72 ans des suites d’un malaise cardiaque. Ses amis et collègues, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot et Bruno Moynot, se sont réunis pour lui dire adieu lors de ses obsèques à l'Église Saint-Eustache, avant son enterrement au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Lors d’une interview accordée à Isabelle Ithurburu pour l’émission "50’inside", Thierry Lhermitte a partagé un moment marquant des funérailles : "Je ne m'y suis pas encore fait, pour tout vous dire franchement. On était à la cérémonie, mais on avait l'impression que Michel était encore là, avec nous, en train de rire." Il a décrit des éclats de rire spontanés pendant la cérémonie, comme un clin d'œil à l’humour inimitable de leur ami.