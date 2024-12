Un adolescent tué devant un lycée à Paris lors d'une rixe entre bandes rivales

Un mineur "se trouvait en arrêt cardio-respiratoire (...) présentant des blessures à la tête et un couteau étant découvert à proximité de lui" et, "en dépit des tentatives de réanimation du Samu, son décès a été constaté à 9H15", a précisé le parquet.

"Ce meurtre s'inscrit dans la continuité d'un phénomène de rixes entre jeunes, récurrentes sur le secteur du XIIIe arrondissement où huit affrontements ont été constatés depuis le mois de mai 2024", a précisé le parquet.

"Ce phénomène fait l'objet d'une attention resserrée de GLTD spécifiques (Groupements locaux de traitement de la délinquance), réunissant le parquet de Paris, la préfecture de police, la préfecture de région, la Ville de paris, l'Education nationale et la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), afin que les signes précurseurs soient détectés au plus tôt, communiqués aux autres acteurs, et déclenchent des patrouilles préventives au plus près des lieux d'inquiétude", a-t-il détaillé.

Les agressions entre bandes rivales sont régulières à Paris et en Ile-de-France, entraînant des interventions des forces de l'ordre pour des attroupements armés de dizaines d'adolescents et de jeunes hommes et des violences en réunion, non liés au trafic de stupéfiants.

Plusieurs mineurs ont été grièvement blessés ou tués lors de ces rixes. Mi-octobre, Meissane, un adolescent de 16 ans, a ainsi été poignardé à mort à 900 mètres de son lycée à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).