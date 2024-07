Unizo soutiendra les travailleurs d'Audi Brussels

"Nous voulons jouer pleinement notre rôle en veillant à ce que les travailleurs concernés soient rapidement transférés dans les PME environnantes, à Bruxelles et dans la périphérie flamande", a affirmé Elke Tielemans, directrice de l'Unizo pour le Brabant flamand et Bruxelles. L'Unizo souhaite plus précisément travailler sur des programmes de réorientation et de formation afin de faire correspondre l'offre et la demande de main-d'œuvre.

"Il y a 6.500 postes vacants à Bruxelles et plus de 7.800 dans le Brabant flamand. Actiris et le VDAB doivent maintenant prouver qu'ils sont capables de gérer efficacement un flux important", a ajouté Mme Tielemans.