Affaire Rupnik: ses accusatrices veulent plus que la fin de l'éclairage des mosaïques à Lourdes

Des femmes accusant d'agressions sexuelles un prêtre slovène et mosaïste renommé ont salué mercredi la décision du diocèse de Tarbes-Lourdes de ne plus mettre en lumière ses œuvres ornant le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, tout en exigeant davantage. L'évêque de Tarbes-Lourdes, Mgr Jean-Marc Micas, a annoncé mardi soir dans un communiqué que les mosaïques du célèbre sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes (sud-ouest de la France) réalisées par le père Marko Rupnik ne seraient "plus mises en valeur", en attendant de parvenir à une solution définitive.

Ces mosaïques faisaient jusqu'à présent l'objet de "jeux de lumière lors de la procession mariale qui rassemble les pèlerins chaque soir", a précisé l'évêque. Dans un courrier transmis à l'AFP, l'avocate italienne des cinq accusatrices salue "un premier pas que nous accueillons positivement". "Mais il est nécessaire qu'à ce pas viennent s'en ajouter d'autres, à court terme", ajoute Laura Sgro. "De jour" les mosaïques "seront visibles et continueront d'alimenter la consternation des fidèles et le sentiment de douleur des victimes", argumente Me Sgro.

Ces victimes présumées --une Italienne, une Française, une Slovène et deux femmes souhaitant rester anonymes-- se disent prêtes à rencontrer Mgr Micas "pour avancer ensemble sur un chemin de discernement qui puisse véritablement conduire à la réparation et à la consolation". Dans son communiqué, l'évêque précise toutefois que son "avis personnel est qu'il serait préférable de déposer ces mosaïques", afin de garantir que le sanctuaire de Lourdes puisse accueillir "tout le monde, et tout particulièrement ceux qui souffrent; parmi eux les personnes victimes d'abus et d'agressions sexuelles, enfants et adultes". Mais, souligne-t-il, "cette option ne rassemble pas largement. Elle rencontre même une véritable opposition chez certains".