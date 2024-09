Apple présente ses premiers iPhone dotés de son IA générative

"Nous sommes ravis de présenter les premiers iPhones conçus dès le départ pour Apple Intelligence et ses capacités révolutionnaires", a déclaré Tim Cook, le patron de la firme à la pomme, dans une vidéo diffusée au siège à Cupertino (Californie) et en ligne.

Pour faire durer le suspense lors de sa conférence intitulée "C'est le moment de briller", l'entreprise a ensuite lancé ses nouvelles montres connectées (Apple Watch) et ses nouveaux écouteurs sans fil (AirPods), dont certains comporteront des prothèses auditives.

Le groupe californien compte ainsi percer encore un peu plus sur le marché de la santé, mais il est surtout attendu dans l'IA générative et la mise à jour de son assistant vocal, Siri.

"Apple Intelligence marque le début d'une nouvelle ère pour Siri", a assuré Craig Federighi, vice-président d'Apple. Selon lui, le nouveau système d'IA rend l'assistant "plus naturel, plus adapté au contexte dans lequel vous vous trouvez, et plus personnel".