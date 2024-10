A Bombay, les Indiens rendent hommage à l'industriel Ratan Tata

A la tête du groupe qui porte son nom pendant vingt-et-un ans, l'industriel a transformé l'entreprise familiale centenaire en un conglomérat de taille mondiale réalisant plus de 165 milliards de dollars de chiffre d'affaires.

Sa dépouille a été transportée au son des trompettes et tambours d'une garde d'honneur jusqu'au Centre national des arts de la scène, où le public a commencé à lui rendre hommage.

"Ratan Tata, au revoir et merci", a titré le quotidien Indian Express. "L'Inde perd son joyau", a renchéri l'Hindustan Times

Profitant de la vague des réformes libérales lancées en Inde dans les années 90, Ratan Tata a diversifié les activités du groupe de la sidérurgie à l'automobile, notamment en achetant des marques britanniques comme Jaguar et Land Rover, ou à l'informatique.

Dès l'annonce de sa mort, le Premier ministre ultranationaliste hindou Narendra Modi a salué la mémoire d'un "chef d'entreprise visionnaire", d'une "âme compatissante" et un "être humain extraordinaire".

L'industriel et multimilliardaire Mukesh Ambani, considéré comme l'homme le plus riche d'Asie, a déploré "une perte immense, non seulement pour le groupe Tata mais pour chaque Indien".

Né en 1937 à Bombay, Ratan Tata voulait devenir architecte et travaillait aux Etats-Unis quand sa grand-mère, qui l'a élevé, l'a fait rentrer au pays pour rejoindre l'entreprise familiale, fondée en 1868.