Centrafrique:l'ONU demande des mesures urgentes contre les violations des droits en prison

Les Nations Unies ont appelé les autorités centrafricaines à mettre en place des mesures urgentes pour garantir le respect des droits humains dans les prisons en RCA, où torture, mauvais traitements, détentions illégales et arbitraire sont fréquents selon un rapport publié jeudi.

"Des milliers de personnes sont actuellement détenues dans des lieux de détention surpeuplés à travers le pays, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau, à l'assainissement et aux soins de santé de base" révèle le rapport qui porte sur l'année 2023.

Le rapport décrit notamment "la tendance de l'armée et des forces de sécurité en République centrafricaine à procéder à des arrestations et détentions illégales et arbitraires".