Conflit au Moyen-Orient: Israël affirme avoir été frappé par 250 projectiles du Hezbollah libanais

Au lendemain d'une journée de bombardements israéliens particulièrement meurtriers au Liban, le Hezbollah a annoncé dimanche plusieurs attaques aux drones et missiles contre des cibles et bases militaires dans la région de Tel-Aviv (centre) et dans le sud d'Israël. En Israël, les sirènes d'alerte ont retenti, notamment dans la grande banlieue de Tel-Aviv, a indiqué l'armée en faisant état d'environ 250 projectiles tirés du Liban voisin. Une partie a été interceptée mais des dégâts ont été constatés à Petah Tikva.

Peu après, l'Agence nationale d'information libanaise (Ani) a fait état de deux frappes israéliennes ayant touché la banlieue sud de Beyrouth. "C'est à partir de bâtiments (dans la banlieue sud) que le Hezbollah (...) dirige ses activités terroristes pour nuire aux citoyens d'Israël", a affirmé l'armée israélienne, accusant le mouvement islamiste libanais de placer "intentionnellement" ses installations parmi les civils.