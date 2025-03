Conflit au Proche-Orient: un responsable du Hezbollah tué dans "une frappe de précision" israélienne 

L'armée israélienne a annoncé avoir tué mardi le responsable des "systèmes aériens" du Hezbollah libanais dans une "frappe de précision" dans la région de Nabatieh, dans le sud du Liban.

"Hassan Abbas Ezzedine était le chef des systèmes aériens de l'unité régionale 'Badr'" du Hezbollah et "dirigeait les efforts de reconstruction de l'unité, considérablement affaiblie" après plus d'un an d'hostilités, dont deux mois de guerre ouverte, jusqu'à la trêve du 27 novembre 2024, a précisé l'armée dans un communiqué.