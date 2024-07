Conflit israélo-palestinien : Joe Biden annonce des "progrès" sur un accord Israël-Hamas

Joe Biden annonce des "progrès" vers un accord entre Israël et le Hamas pour mettre fin au conflit en cours à Gaza, malgré des défis restants.

Biden a souligné que les États-Unis travaillent depuis plusieurs mois pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza, ramener les otages chez eux, et ouvrir la voie à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient.

Le président américain, Joe Biden, a déclaré jeudi avoir constaté des "progrès" en direction d'un accord entre Israël et le Hamas pour mettre fin à la guerre en cours à Gaza. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'OTAN.

Dans le cadre de ce conflit, Biden a également annoncé que les États-Unis n'enverraient pas de bombes de 2.000 livres (907 kg) à Israël, en raison des tragédies humaines et des dégâts qu'elles pourraient causer dans des zones densément peuplées comme Gaza.

Il a reconnu la complexité de ces enjeux, mais a exprimé son optimisme quant à la conclusion d'un accord : "Nous faisons des progrès. La tendance est positive et je suis déterminé à conclure cet accord et à mettre un terme à cette guerre, qui devrait cesser maintenant", a-t-il affirmé.

Déception face à l'aide humanitaire

Biden a exprimé sa déception concernant l'inefficacité du port artificiel américain destiné à l'aide humanitaire pour Gaza, qui va être démantelé. "J'espérais que cela aurait plus de succès", a-t-il admis.

En rétrospective, Biden a reconnu qu'il y avait des actions qu'il aurait aimé convaincre les Israéliens de prendre, "mais au final, nous avons une opportunité maintenant. Il est temps de mettre fin à cette guerre".

Avec des concertations en cours et des efforts diplomatiques intenses, l'objectif est de parvenir à un cessez-le-feu durable et à la stabilisation de la région. Cet accord potentiel pourrait marquer un tournant significatif dans le conflit israélo-palestinien, en apportant un espoir de paix et de stabilité au Moyen-Orient.