De nouvelles frappes touchent Beyrouth, les habitants appelés à évacuer

"A tous les habitants de la banlieue sud, spécifiquement (...) dans la zone de Ghobeiry (...) vous êtes situés près d'installations et d'intérêts affiliés au Hezbollah, contre lesquels les forces de défense israéliennes vont oeuvrer avec force dans un futur proche", avait indiqué plus tôt Avichay Adraee, le porte-parole en langue arabe de l'armée israélienne, invitant les habitants à évacuer.

La banlieue sud, un des fiefs du mouvement pro-iranien Hezbollah visé depuis plusieurs semaines par l'armée israélienne, a été largement vidée de ses habitants, même si parfois, en journée, certains reviennent inspecter leurs maisons ou leurs commerces.

L'armée israélienne a lancé le 23 septembre une intense campagne de bombardements au Liban, visant notamment les fiefs du Hezbollah, et déclenché le 30 septembre une offensive terrestre dans le sud du pays.

Elle dit vouloir neutraliser cette organisation pour permettre le retour des habitants du nord d'Israël, déplacés par près d'un an de tirs du mouvement libanais, qui a lancé en octobre 2023 un "front de soutien" au Hamas palestinien, au lendemain de la guerre à Gaza.

À lire aussi Un drone israélien explose une voiture près de Beyrouth

Selon un rapport de la Banque mondiale publié jeudi, le Liban, déjà éprouvé par une crise économique sans précédent, a connu des "pertes économiques" de plus de cinq milliards de dollars en un an de violences entre le Hezbollah et Israël.

Depuis le 8 octobre 2023, le conflit a endommagé près de 100.000 logements, d'après la même source.