Décès de la chienne à l'origine du phénomène internet du "Doge" et du dogecoin

Kabosu, une chienne de la race japonaise shiba inu dont une photo était devenue un célèbre "mème" sur internet et qui a inspiré le logo de la cryptomonnaie Dogecoin, prisée par Elon Musk, est morte vendredi au Japon, a annoncé sa propriétaire.

"Elle s'est éteinte tranquillement, comme si elle dormait, pendant que je la caressais", a déclaré Atsuko Sato sur son blog, remerciant les fans de sa chienne dans le monde entier.

"Je pense que Kabo-chan était le chien le plus heureux du monde. Et j'étais la plus heureuse des propriétaires" de chiens, a ajouté Mme Sato, en employant un suffixe affectueux, elle qui vit dans le département de Chiba, en grande banlieue de Tokyo.