Deux militantes pour le climat détériorent la sépulture de Charles Darwin à Westminster: "Il se retournerait dans sa tombe"

Deux membres du groupe militant pour le climat Just Stop Oil ont vandalisé la sépulture du naturaliste britannique Charles Darwin, fondateur de la théorie de l'évolution, à Londres lundi matin, rapportent les médias britanniques. Les activistes ont écrit "1,5 is dead" à la peinture orange sur la tombe en marbre abritée au sein de l'abbaye de Westminster.

Cette inscription fait référence au fait que l'année 2024 fut la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial et la première année civile au cours de laquelle la température moyenne mondiale a dépassé le seuil de réchauffement d'1,5°C par rapport aux niveaux pré-industriels. Les deux militantes, âgées respectivement de 77 et 66 ans, ont affirmé avoir choisi la sépulture de Darwin car "il se retournerait dans sa tombe à cause de la sixième extinction de masse qui a lieu en ce moment".