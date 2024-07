Deux morts après une attaque israélienne au Liban

Le cabinet de sécurité israélien, comprenant les plus importants ministres du pays, a autorisé le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense Yoav Gallant à décider "de la manière et du moment" des représailles contre la milice libanaise du Hezbollah. L'annonce a été communiquée sans autre détail par le bureau du Premier ministre israélien dimanche soir.