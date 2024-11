Donald Trump président des États-Unis: quelles seront ses premières mesures?

Le come-back du républicain est d'autant plus extraordinaire que sa troisième campagne a été marquée par deux tentatives d'assassinat, quatre inculpations et une condamnation au pénal.

Donald Trump a réussi mercredi son pari de revenir à la Maison Blanche, une victoire sans appel, qui provoque une onde de choc aux Etats-Unis et à travers le monde.

Sa victoire a été nette et rapide, l'ancien président raflant les deux Etats disputés de Caroline du Nord et de Géorgie en une poignée d'heures, avant que la Pennsylvanie et le Wisconsin ne lui servent de tremplin final.

Quelles seront les premières mesures de Donald Trump président? Invité dans le Bel RTL Matin, David Marcelis, un des chefs éditeurs du Wall Street Journal, s'est exprimé à ce sujet.

"Il a promis beaucoup de choses durant sa campagne. Une des raisons qui peut expliquer son succès est que la préoccupation principale des Américains est l’économie. L’inflation fait des ravages partout, mais aux Etats-Unis, les gens qui font leurs courses ont un rappel chaque jour. Les prix de la nourriture sont 25% plus cher qu’ils ne l’étaient en 2020. Pour essayer de ralentir l’inflation, Trump a promis d’augmenter la capacité de production énergétique des Etats-Unis. Et tout le transport de biens dépend de l’énergie. Il a aussi promis de garantir une politique industrielle aux Etats-Unis beaucoup plus marquée, qui va être financée par des taxes d’implantation assez importante."