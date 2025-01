Fin possible de TikTok aux États-Unis: "Un jour avant l'investiture", la loi ne sera finalement pas appliquée dimanche

L'administration Biden ne prévoit pas de bloquer TikTok malgré une loi imposant à ByteDance de vendre ses activités US d'ici dimanche. La décision revient à l'administration Trump, qui privilégie un rachat américain pour protéger les données, selon des sources gouvernementales.

L'administration du président américain sortant Joe Biden ne prévoit pas de prendre des mesures pour rendre TikTok inaccessible aux États-Unis lorsque la loi sur l'interdiction du réseau social chinois entrera en vigueur dimanche. C'est ce qu'a déclaré un fonctionnaire du gouvernement à ABC News.

En vertu de la loi adoptée l'année dernière, le propriétaire de TikTok, la société chinoise ByteDance, doit vendre ses activités aux États-Unis avant le 19 janvier. Dans le cas contraire, l'application, très populaire, risque d'être interdite aux États-Unis. Les Américains pourront toujours l'utiliser, mais ne pourront plus la télécharger. En outre, l'app pourrait ne plus recevoir de mises à jour aux États-Unis. TikTok s'est opposée à la loi et la Cour suprême doit encore se prononcer dans ce dossier.