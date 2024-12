Gaza: enfin un accord de cessez-le-feu? Le Hamas fait une déclaration encourageante

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a déclaré mardi que les discussions menées au Qatar en vue d'une trêve dans la bande de Gaza étaient "sérieuses et positives", au lendemain de l'arrivée à Doha d'une délégation israélienne pour rencontrer des médiateurs.

"Le Hamas affirme qu'à la lumière des discussions sérieuses et positives qui ont lieu aujourd'hui à Doha sous les auspices de nos frères qataris et égyptiens, il est possible de parvenir à un accord pour un cessez-le-feu et un échange de prisonniers (otages retenus à Gaza et détenus palestiniens par Israël, NDLR) si l'occupation cesse d'imposer de nouvelles conditions", a affirmé le Hamas dans un communiqué.