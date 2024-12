Invasion de l'Ukraine: Trump et Zelensky se sont vus à Paris, voici ce qui ressort de leur entretien

Le chef de l'État français Emmanuel Macron a organisé à Paris des discussions stratégiques avec M. Zelensky et Donald Trump, qui effectuait son premier déplacement à l'étranger depuis son élection en novembre.

Avec la cérémonie à Notre-Dame et un dîner à l'Élysée, Emmanuel Macron a réuni MM. Trump et Zelensky trois fois dans la même journée. "Nous voulons tous que cette guerre se finisse aussitôt que possible et d'une manière juste", a commenté sur les réseaux sociaux le président ukrainien à l'issue de la réunion tripartite, précisant que les trois dirigeants étaient "convenus de continuer à travailler ensemble".