Israël continue de frapper le Liban au lendemain d'une journée meurtrière: "Des dizaines de cibles du Hezbollah" touchées

Lundi, des frappes israéliennes dans le sud du Liban ont fait près de 500 morts, dont 35 enfants, et plus de 1.600 blessés.

Ces frappes aériennes marquent l'escalade la plus meurtrière depuis le début, il y a bientôt un an, des échanges de tirs transfrontaliers quasi quotidiens entre le Hezbollah et l'armée israélienne, en marge de la guerre à Gaza.

Des projectiles tirés depuis le Liban

L'armée israélienne a également indiqué mardi que plus de 50 projectiles avaient été tirés mardi matin vers le nord d'Israël depuis le Liban, où les échanges de tirs transfrontaliers depuis des mois avec le mouvement islamiste Hezbollah se sont intensifiés ces derniers jours.

De 09H36 (06H36 GMT) à 09H44 (06H44), plus de "50 projectiles" ont été identifiés comme traversant le territoire israélien depuis le Liban, "la majorité ont été interceptés et plusieurs projectiles" ont endommagé des bâtiments dans la zone, a indiqué l'armée dans un communiqué.