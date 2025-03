Israël suspend l'approvisionnement à Gaza: "Un crime de guerre et une violation flagrante de l'accord", dénonce le Hamas

Israël suspend l'entrée de marchandises et d'approvisionnements dans la bande de Gaza.

Israël a annoncé dimanche qu'il suspendait l'entrée de marchandises et d'approvisionnements dans la bande de Gaza en reprochant au Hamas son refus d'une proposition américaine d'extension de la trêve, une décision dénoncée comme une violation de l'accord de cessez-le-feu par le mouvement islamiste palestinien.

À l'expiration de la première phase de la trêve, négociée par l'entremise du Qatar avec l'aide de l'Egypte et des Etats-Unis et entrée en vigueur le 19 janvier, Israël et le Hamas apparaissent en désaccord persistant sur la forme à donner à la suite du processus à compter de ce dimanche.