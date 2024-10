La Corée du Nord envoie 10.000 soldats en Russie: une "escalade significative" de la guerre, selon Von Der Leyen

Le déploiement de soldats nord-coréens en Russie pour soutenir l'agression contre l'Ukraine, et la fourniture par Pyongyang d'une assistance létale de plus en plus importante, constituent une menace pour la paix mondiale, a averti lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen.

"Pour la première fois, des soldats nord-coréens sont déployés pour soutenir la guerre d'agression de la Russie. La Corée du Nord fournit en outre de plus en plus d'aide létale à la Russie. Cela constitue une escalade significative de la guerre contre l'Ukraine et menace la paix mondiale", a déclaré la présidente de l'exécutif européen, à l'issue d'un entretien téléphonique avec le président de Corée du Sud, Yoon Suk Yeol. On apprend ce lundi après-midi que les soldats nord-coréens envoyés en Russie pour s'entraîner seraient au nombre de 10.000, selon le Pentagone.

Le renforcement de la collaboration militaire entre la Russie et la Corée du Nord pourrait aussi inciter Pyongyang à accroître encore les tensions dans la péninsule coréenne, selon Mme Von der Leyen, citée dans un communiqué.