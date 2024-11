"La prochaine n'attendra pas": l'OMS poursuit les négociations pour préparer le monde aux pandémies

Les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé ont repris les négociations lundi, pour tenter de finaliser un accord sur la prévention des pandémies, les épidémies de mpox, Marburg ou H5N1 insistant sur l'urgence de parvenir à un accord sans refaire les erreurs mortelles du Covid-19.

Après plus de deux ans de négociations, il y a bon espoir de conclure un accord au cours des 15 prochains jours, d'autant que les négociateurs ont convenu de repousser à plus tard les discussions sur les points les plus contentieux : le partage des savoirs et de l'accès équitable aux avancées médicales.