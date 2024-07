Le cloud tempère la passion pour Microsoft et l'IA

Le géant de l'informatique a ainsi déçu mardi, à cause des performances moins bonnes que ce qui était espéré pour son activité de cloud (informatique à distance) et de services d'IA.

Le groupe de Redmond joue sur tous les tableaux de l'IA: il a injecté des milliards de dollars dans OpenAI, la start-up qui a mis au point ChatGPT, il est le numéro deux du cloud mondial (derrière Amazon, devant Google) et développe ses propres services et appareils adaptés à cette nouvelle technologie.

"Nous avons aujourd'hui plus de 60.000 clients pour Azure AI, soit 60% de plus qu'il y a un an, et le niveau de dépenses moyen par client continue de croître", a indiqué Satya Nadella, patron de Microsoft, lors de la conférence aux analystes.

De quoi rassurer le marché: l'action du groupe ne perdait plus que 3% dans la foulée.

- "Baromètre" -

En tout, le groupe de Windows a réalisé 64,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires au quatrième trimestre de son exercice décalé, en hausse de 15% sur un an, dont il a dégagé 22 milliards (+10%).

"Microsoft et Nvidia sont les deux meilleurs baromètres technologiques du rythme d'adoption de la révolution de l'IA à l'échelle mondiale", souligne Dan Ives, de Wedbush.