"Le même résultat qu'avec les autres": Benjamin Netanyahu menace d'agir "avec force" contre cette organisation

Ils ont affirmé avoir mené cette attaque en solidarité avec le peuple palestinien dans la bande de Gaza, ravagée par plus d'un an de guerre entre Israël et le Hamas, et en "représailles à l'agression israélienne contre (leur) pays". Quelques heures plus tard, l'armée américaine, dont le pays est un allié d'Israël, a annoncé avoir frappé des installations militaires des Houthis dans la capitale yéménite, Sanaa.

À lire aussi Conflit au Proche-Orient: combien de Belges se trouvent encore en Israël?

Les rebelles, qui contrôlent de larges pans du Yémen, dont Sanaa, s'en prennent régulièrement aux navires liés selon eux à Israël, aux États-Unis ou au Royaume-Uni en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Ils avaient déjà tiré jeudi un missile sur Israël, qui avait fait d'importants dégâts sur une école près de Tel-Aviv, causés par "une interception partielle" selon l'armée israélienne.

Cette dernière avait bombardé de son côté des ports et l'infrastructure énergétique des rebelles au Yémen, faisant neuf morts parmi eux selon leur chef. Benjamin Netanyahu a alors déjà lancé un avertissement aux Houthis, déclarant que "celui qui frappe Israël paiera un prix très fort".