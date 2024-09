Le pays à l'arrêt: une "grève générale" décrétée à Israël après la découverte d'otages morts à Gaza

L'annonce dimanche par l'armée israélienne de la découverte des corps de six nouveaux otages morts dans un tunnel de la bande de Gaza a provoqué stupeur et colère en Israël. Aucun de ces otages n'avait jusqu'ici été déclaré mort.

"A 8h, l'aéroport sera fermé, les décollages et les atterrissages cesseront", ajoute un communiqué de la Histadrout.

"Cela fait onze mois que (les) otages sont négligés", martèle le collectif. Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a également appelé la Histadrout, "les municipalités et les employeurs" à la "grève générale" sur sa page Facebook.

Le Forum des familles d'otages a appelé les Israéliens à manifester dimanche soir à Tel-Aviv pour réclamer "un blocage total du pays et un accord pour la libération des otages".

L'attaque sans précédent menée par le Hamas en Israël le 7 octobre a entraîné côté israélien la mort de 1.205 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte à partir de données officielles. Au cours de cette attaque, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, 251 personnes ont été enlevées en Israël et emmenées dans le territoire palestinien. 97 sont toujours retenues à Gaza, dont 33 déclarées mortes par l'armée.

"Ils étaient en vie", le Premier ministre israélien Benjamin "Netanyahu et son cabinet de la mort ont décidé de ne pas les sauver. Il reste des otages vivants, on peut encore obtenir un accord", a ajouté M. Lapid.

Le chef de l'opposition faisait référence à un vote jeudi du cabinet entérinant une condition israélienne, posée comme préalable à un accord et que le Hamas et l'Egypte rejettent en bloc.

"Il faut que nous parvenions à un accord, c'est le plus important", a martelé dimanche M. Bar-David, déplorant que la situation "ne progresse pas à cause de considérations politiques. Et cela est inacceptable".