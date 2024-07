"Le toit aurait dû être occupé": les services de sécurité de Donald Trump ont-ils manqué de vigilance?

Même s'il tentait d'être discret, le tireur a été vu par plusieurs participants au meeting de Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie, sans qu'aucune alerte urgente de sécurité ne soit déclenchée. "J'ai vu l'homme se déplacer d'un toit à l'autre et je l'ai dit à un policier, explique Ben Macer, témoin et participant au rassemblement de Trump. Je suis retourné à l'endroit où je me trouvais. Je suis retourné à l'endroit où ils se tenaient, et j'ai vu la personne. Je suis revenu et j'ai répété à l'officier que s'il retournait à cet endroit précis, il pourrait voir l'homme, en pensant qu'il passerait l'info à la radio, et quand je me suis retourné pour retourner là où j'étais, c'est là que les coups de feu ont commencé."

Les services de sécurité ont-ils manqué de vigilance? Selon les experts en sécurité et en gestion d'événements, des fautes ont été commises. "Est-ce une erreur de l'Advance Team? Ce sont les gens qui viennent en amont de l'événement pour faire le plan de sécurité. Donc l'Advance Team des services secrets, qui n'a pas marqué cet endroit comme étant une menace de snipers potentiels. Parce que si c'était le cas, le toit aurait été occupé. C'est également des erreurs des agents des services secrets et des autorités locales sur place qui n'ont pas constaté qu'il y avait une personne sur ce toit", développe Simon Bretholz, expert en sécurité "Senior security expert".