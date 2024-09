Philippines: arrestation d'un pasteur recherché par les États-Unis pour crimes sexuels

Apollo Quiboloy, "fils de Dieu" autoproclamé et qui était le conseiller spirituel de Rodrigo Duterte, a fondé aux Philippines la secte nommée Royaume de Jésus-Christ (KOJC).

Un pasteur philippin recherché aux Etats-Unis pour des agressions sexuelles d'enfants et de jeunes femmes a été arrêté dimanche aux Philippines, deux semaines après le début d'une chasse à l'homme pour retrouver ce prédicateur proche de l'ancien président Rodrigo Duterte.

Ils ont ensuite été transférés par avion militaire à Manille où ils seront détenus en vue d'un procès sous les chefs d'inculpation de "maltraitance d'enfants, agressions sexuelles et traite qualifiée d'êtres humains", a ajouté Mme Fajardo.

Le pasteur a été arrêté avec quatre membres de sa secte au siège de l'organisation dans la ville de Davao (sud), après des négociations entre ses représentants, la police et l'armée, a précisé à la presse la porte-parole de la police philippine, Jean Fajardo.

"Apollo Quiboloy a été arrêté", avait annoncé plus tôt le ministre de l'Intérieur Benjamin Abalos sur sa page Facebook.

Quelque 2.000 policiers avaient été déployés au siège de la secte le 24 août pour faire appliquer un mandat d'arrêt.

"Il s'agit d'un effort concerté de la part de toutes les personnes impliquées", a souligné Nicolas Torre, le chef de la police régionale qui a dirigé les opérations. "Soyons fiers, aujourd'hui nous avons fait notre travail", a-t-il dit.

- De 12 à 25 ans -

En novembre 2021, le ministère américain de la Justice avait inculpé Apollo Quiboloy et deux autres hommes pour exploitation sexuelle de jeunes filles et jeunes femmes, âgées de 12 à 25 ans, entre 2002 et au moins 2018.

Selon l'acte d'accusation, le pasteur avait fait venir aux Etats-Unis "des filles et des jeunes femmes" comme assistantes personnelles avant de les forcer à avoir des relations sexuelles avec lui sous peine d'une "damnation éternelle".