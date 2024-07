Présidentielle américaine: Hadja Lahbib salue l'"excellent boulot" et la "décision courageuse" de Joe Biden

La ministre sortante des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a brièvement commenté lundi le retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle américaine. Elle a souligné que le président démocrate avait "fait un boulot excellent, durant de nombreuses années". La libérale était interrogée à ce sujet à son arrivée à une réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Bruxelles.

Interrogée sur ses inquiétudes quant à un possible nouveau mandat présidentiel de Donald Trump, la ministre belge a rétorqué en souriant que le retrait de Biden ne signifiait pas la victoire de Trump. Elle a préféré saluer le travail de Joe Biden, élu président en 2020, et sa "décision courageuse" de se retirer de la course à un nouveau mandat. "Et je souhaite le meilleur à, peut-être, Kamala Harris, qui va reprendre le flambeau pour les Démocrates", a-t-elle ajouté. "C'est une femme, c'est une femme forte. Je lui souhaite le meilleur".