Somalie : nombreux morts dans des raids des shebab

Les raids matinaux ont eu lieu près des villages de Buulo Xaaji et Harboole, à environ 90 km de la ville portuaire de Kismayo, et ont visé trois bases militaires où des membres de l'armée nationale somalienne et des paramilitaires de l'État du Jubaland étaient stationnés.

Le président de l'Etat du Jubaland, Ahmed Mohamed Islam, a assuré que les attaques avaient été repoussées par les forces gouvernementales et que "135 assaillants" avaient été tués, "comme l'ont confirmé", selon lui, "les commandants des forces de sécurité".