Trump met sa menace à exécution et retirer l'accès aux renseignements classés confidentiels à plusieurs démocrates dont Biden

Donald Trump retire à Joe Biden, Kamala Harris et Antony Blinken leur accès aux informations classées confidentielles.

Le président américain Donald Trump a mis à exécution vendredi sa menace de retirer l'accès aux renseignements classés confidentiels à son prédécesseur Joe Biden et plusieurs personnalités démocrates.

Parmi les noms des personnes n'ayant plus l'autorisation d'être informés des secrets d'Etat figurent M. Biden mais aussi les membres de sa famille, ainsi que l'ancienne vice-présidente et adversaire de M. Trump dans la course à la Maison Blanche, Kamala Harris.